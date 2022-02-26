Також Президент України Володимир Зеленський виступив із черговим відеозверненням. Глава держави звернув увагу, що столицю не можна втратити, та закликав її боронити.
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Також радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що "у Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів". Ще десятки "любителів поставити мітку" – затримали.
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