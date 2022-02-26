Также Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Глава государства обратил внимание, что столицу нельзя потерять и призвал ее защищать.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Сильные обстрелы в Киеве ночью 26 февраля: смотрите видео

Также советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что "в Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов" . Еще десятки "любителей поставить метку" – задержаны.