Также Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Глава государства обратил внимание, что столицу нельзя потерять и призвал ее защищать.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Сильные обстрелы в Киеве ночью 26 февраля: смотрите видео
Также советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что "в Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов". Еще десятки "любителей поставить метку" – задержаны.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.