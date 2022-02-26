Глава государства подчеркнул: многие города под ударами, но Киеву – особое внимание. Ведь просто нельзя допустить потери столицы!

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Зеленский обратился к украинцам: "Особое внимание – Киеву"

"Под ударом – многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков… Наши ребята и наши девушки на Донбассе. Города юга Украины", – сообщил президент Украины.

Особое внимание – Киеву. Нельзя потерять столицу!

– подчеркнул Зеленский.

Полное видео обращение Владимира Зеленского