Глава государства подчеркнул: многие города под ударами, но Киеву – особое внимание. Ведь просто нельзя допустить потери столицы!
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Зеленский обратился к украинцам: "Особое внимание – Киеву"
"Под ударом – многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков… Наши ребята и наши девушки на Донбассе. Города юга Украины", – сообщил президент Украины.
Особое внимание – Киеву. Нельзя потерять столицу!
– подчеркнул Зеленский.
Полное видео обращение Владимира Зеленского
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