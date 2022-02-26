Глава держави наголосив: багато міст під ударами, але Києву – особлива увага. Адже просто не можна допустити втрати столиці!

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Зеленський звернувся до українців: "Особлива увага – Києву"

"Під ударом – багато міст нашої держави. Чернігів, Суми, Харків… Наші хлопці та наші дівчата на Донбасі. Міста півдня України", – повідомив президент України.

Особлива увага – Києву. Не можна втратити столицю!

– наголосив Зеленський.

Повне відео звернення Володимира Зеленського