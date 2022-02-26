Російські окупанти продовжують вночі 26 лютого атакувати Київ. Киян закликають ховатися в укриттях.

До теми Росіяни у формі поліції розстріляли бійців на КПП біля Василькова, – УП

"Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких", – передають у Держспецзв'язку.

Що відбувається у Києві

Кияни повідомляють, що вибухи чути по всьому місту. Зазначили, що раніше вибухи були віддаленими, але зараз їх чути гучніше. Нараз немає офіційної інформації від держустанов немає.

У Держспецзв'язку повідомили, що ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 біля Троєщини. Збройні сили України намагаються відбити ворога. Зараз тривають бої. Водночас окупантів вибивають з Василькова, де висадився їхній десант.

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