Российские оккупанты продолжают ночью 26 февраля атаковать Киев. Киевлян призывают прятаться в укрытиях.

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"Срочно идите в укрытия, это не шутки, спасайте жизни себя и близких", – передают в Госспецсвязи.

Что происходит в Киеве

Киевляне сообщают, что взрывы слышны по всему городу. Отметили, что раньше взрывы были отдаленными, но сейчас их слышно громче. Пока официальной информации от госучреждений нет.

В Госспецсвязи сообщили, что враг пытается атаковать ТЭЦ-6 возле Троещины. Вооруженные силы Украины пытаются отбить врага. Сейчас продолжаются бои. Одновременно оккупантов выбивают из Василькова, где высадился их десант.

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