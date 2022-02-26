Такую информацию подтвердили журналисты 24 канала, которые находятся в Киеве. "Раньше взрывы были отдаленными. Сейчас громче", – отмечают киевляне.

Стоящее ВСУ сбили еще две вражеские цели – российский вертолет и штурмовик Су-25

Сейчас есть только неподтвержденная информация, что враги обстреливают район Троещины. Отметим, что пока официальной информации о новых взрывах в Киеве от госучреждений нет.

По информации журналистов 24 канала из Киева, еще один взрыв прогремел в 2:16 ночи.

Враг атакует ТЭЦ-6

По данным Госспецсвязи, враг пытается атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины. ВСУ дают отпор врагу, бой продолжается.

В то же время в Василькове продолжается сопротивление. Именно туда захватчики пытаются высадить свой десант.

Ситуация по состоянию на 3 ночи

По информации очевидцев, на участке проспекта Победы между станциями метро Берестейская и Шулявская, слышно РПГ и автоматные очереди.

В Киеве слышны взрывы: смотрите видео 24 канала

В Киеве раздаются взрывы: смотрите видео "Сегодня"​

Пока точно не известно откуда раздаются взрывы. Вероятно, что враг снова атакует Гостомель.

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