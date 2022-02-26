Украинские военные ликвидировали российский вертолет и штурмовик Су-25 ракетным комплексом С-300.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что наши защитники сбили:
- вертолет,
- штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
Около полуночи в районе проведения Операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 воздушных сил ВС Украины сбиты две вражеские цели,
– говорится в сообщении.
По данным журналистов 24 канала, воины, которые сейчас находятся в Василькове на Киевщине, настроены очень решительно. Они не собираются отдавать ни одного клочка нашей земли оккупантам. Верим в ВСУ!
Украинские защитники отражают атаки России
Только в районе Василькова наши защитники:
- сбили Ил-76 с вражеским десантом;
- ликвидировали еще 2 российских вертолета.