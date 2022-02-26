Українські військові ліквідували російський вертоліт і штурмовик Су-25 ракетним комплексом С-300.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що наші захисники збили:

вертоліт,

штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Близько опівночі в районі проведення Операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних сил ЗС України збито дві ворожі цілі,

– мовиться у повідомленні.

За даними журналістів 24 каналу, воїни, які зараз перебувають у Василькові, що на Київщині, налаштовані дуже рішуче. Вони не збираються віддавати жодного клаптика нашої землі окупантам. Віримо у ЗСУ!

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Лише у районі Василькова наші захисники: