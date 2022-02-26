Таку інформацію підтвердили журналісти 24 каналу, які перебувають у Києві. "Раніше вибухи були віддаленими. Зараз гучніше," – зазначають кияни.

Варте уваге ЗСУ збили ще дві ворожі цілі – російський вертоліт і штурмовик Су-25

Наразі є лише непідтверджена інформація, що вороги обстрілюють район Троєщини. Зауважимо, що поки офіційної інформації про нові вибухи у Києві від держустанов немає.

За інформацією журналістів 24 каналу з Києва, ще один вибух пролунав о 2:16 ночі.

Ворог атакує ТЕЦ-6

За даними Держспецзв'язку, ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають відсіч ворогу, бій триває.

Водночас у Василькові продовжується опір. Саме туди загарбники намагаються висадити свій десант.

Ситуація станом на 3 ночі

За інформацією очевидців, на ділянці проспекту Перемоги, між станціями метро Берестейська і Шулявська, чутно РПГ і автоматні черги

У Києві чути вибухи: дивіться відео 24 каналу

У Києві лунають вибухи: дивіться відео "Сегодня"

Наразі точно не відомо звідки лунають вибухи. Ймовірно, що ворог знову атакує Гастомель.

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