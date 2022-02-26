Российские диверсионно-разведывательные группы использовали для прикрытия автомобиль и форму Нацполиции.
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Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП. Отвлекли внимание, а в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике,
– говорится в сообщении.
Сейчас продолжается ожесточенный бой за аэродром.
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