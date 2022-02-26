Российские диверсионно-разведывательные группы использовали для прикрытия автомобиль и форму Нацполиции.

Важно В Киеве снова слышны взрывы: враг пытается атаковать ТЭЦ-6

Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП. Отвлекли внимание, а в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике,

– говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ожесточенный бой за аэродром.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.