Вечером 25 февраля русские войска подошли вплотную к столице. Мэр Киева написал: "Следующая ночь, под утро, будет очень сложной".

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Вооруженные силы Украины были готовы отстоять столицу

Этой ночью (говорилось о ночи на 26 февраля – 24 канал) враг применит все силы, чтобы сломать нас. Они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Должны выстоять, потому что решается судьба Украины,

– заявил Владимир Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Вечером 25 февраля Виталий Кличко сообщил, что ВСУ в столице взяли под охрану и особый контроль мосты. Там дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил Украины. Более того:

блокпосты оборудовали на основных въездах в город;

установили блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице;

на 100% укомплектовали 112 бригаду территориальной обороны Киева.

Сухопутные войска сообщили, что бригады территориальной обороны Киева получили переносные противотанковые управляемые ракеты малой дальности NLAW.

Атака орков на Киев была вечером 25 февраля

В 20:58 войска России выпустили ракеты по Киеву . Информацию 24 канала рассказали в Офисе Президента.

Жители столицы услышали серьезные взрывы в районе ТЭЦ-6 за несколько минут до уведомления об обстреле. К счастью, ракеты по городу не нанесли удара.

5 взрывов произошло с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6,

– сообщил в телеграмме Кличко.

Ориентировочно в 00:37 26 февраля люди распространили кадры, на которых видны следы от полета снарядов и была слышна стрельба .

Сильные обстрелы в Киеве ночью 26 февраля: смотрите видео

Атака ракетами на ТЭЦ-6 в районе Троещина продолжалась в 02:02 ночи 26 февраля. Вооруженные силы Украины дали сражение.

В последствии в 03:03 в Госспецсвязи заявили, что более 50 выстрелов и взрывов , пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка. Люди находились в укрытиях.

В 03:19 в Госспецсвязи сообщили, что задержали 60 диверсантов на Троещине.

Обратите внимание! КГГА создала карту укрытий столицы, где можно спрятаться. Смотрите их по ссылке .



В телеграмме власти сообщают о возможных авиаударах – переходите на официальный канал Киевской администрации по этой ссылке .

В Киеве с рассветом были слышны выстрелы: смотрите видео

Кроме того, ночью вражеский десант высадился в городе Василькове Киевской области. Там всю ночь шли бои с врагом. Город выстоял.

Оккупанты жестоко атаковали Киев на рассвете

Ориентировочно в 4 утра оккупанты атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Бои продолжались недалеко от воинской части возле метро Берестейская. Вооруженные силы Украины отбили нападение.

Россия стреляла по воинской части в районе метро "Берестейская": смотрите видео

На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными,

– написала КГГА в 04:17.

Людей попросили не выходить из укрытия. Если они находятся дома, то:

не подходить к окнам и на балконы;

спрятаться в закрытом помещении, например, в ванной, и прикрыться чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от шаров;

если слышат сирены сигнала "Воздушная тревога", немедленно направляться к ближайшему укрытию.

В 04:38 по Киеву нардепка Марьяна Безуглая написала, что продолжаются бои за Киев между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

ВСУ вытесняют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) из Киева,

– написала политик.

Уже в 04:40 заместитель председателя КГГА Крищенко в комментарии Суспільному сказал : " На Шулявке в военной части раздался взрыв, выясняют причину. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет".

Более того, ТЭЦ на Троещине уже ничего не угрожало, зато информации о вероятном подрыве мостов не было.

Активные бои за Киев продолжались весь рассвет

В 04.49 СМИ написали, что Владимир Зеленский отказался от эвакуации, которую ему предложили Штаты.

Киевская городская государственная администрация сообщила , что на 05:48 на улицах Киева происходили активные боевые действия.

Людей попросили сохранять спокойствие и быть максимально осторожными. Срочно уходить в укрытие, спасать себя и близких.

ВСУ создали ад для оккупанта

Утром ориентировочно в 6 утра 26 февраля заместитель министра Анна Маляр заявила, что план борьбы прост: "Видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!".

Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!

– заявила Маляр.

Заместитель министра обороны написала:

Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство , уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!;

спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШУ, Воздушным силам, ВМС, ГНСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика".

На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили,

– сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Утром 26 февраля российские оккупанты снова прибегли к циничным обстрелам. В 6 утра 26 февраля полиция опустила затворы на станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет" до устранения угрожающей ситуации.

Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага

Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией,

– заявил ориентировочно в 12 часов президент.

Владимир Зеленский отметил, что оккупанты хотели заблокировать центр Украины. Враг планировал поставить там своих марионеток, как в Донецке. В то же время, Украина сломала их замысел. Россия не получила никакого преимущества.

Зеленский: Продолжалось настоящее сражение за Киев, враг использовал все: смотрите утреннее обращение

Важно! С 26 февраля Киевский городской центр крови работает круглосуточно . Действуют 2 пункта забора крови будут работать с 8 до 18 часов по адресам: улица Максима Берлинского, 12;

улица Петра Запорожца, 26 Дополнительная информация по телефонам: 093-158-47-55 – улица Петра Запорожца, 26

093-199-34-16 – улица Берлинского, 12

Ракетные удары оккупантов днем ​​26 февраля

Ориентировочно в 8 утра оккупанты нанесли ракетный удар в районе Жулян – в жилой дом на проспекте Лобановского, 6-а;

оккупанты нанесли ракетный удар в районе Жулян в 11:24 спасатели ГСЧС эвакуировали 20 человек из жилого дома по проспекту Лобановского, 6а, в который попала российская ракета;

в ГСЧС рассказали, что 6 пострадавших из-за ракетного удара по высотке Киева госпитализировали;

из-за обстрела в 08:30 в Соломенском районе по улице Волынская 69 в двух складских зданиях вспыхнул пожар. Два человека погибли.

Момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве: смотрите видео

Один из районов Киева обстреляли кафиры: смотрите видео ГСЧС

Оккупанты нанесли удар по жилым домам / Смотрите фото

Диверсанты и стрельба на поражение

Утром 26 февраля в МВД сообщили, что всех диверсантов удалось обезвредить , но они, к сожалению, как тараканы вылезают из всех щелей. Поэтому в Министерстве внутренних дел заявили, что должны их обезвреживать дальше.

Мы все время должны проводить борьбу против диверсантов,

– заявили в МВД.

По словам советника министра МВД Вадима Денисенко, диверсанты являются главной угрозой.

Более того, в МВД Украины после обеда 26 февраля заявили, что столица остается приоритетной целью для российских оккупантов.

На Троещине повязали диверсантов: смотрите видео

Нацгвардия заявила, что просят всех граждан оставаться в безопасных местах и ​​не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега. Там объяснили:

"ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева;

украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и будут открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега".

Поэтому людей попросили оставаться в безопасных местах и ​​не пытаться пересечь реку Днепр в направлении правого берега.

Метро как укрытие на улице запрещено выходить до понедельника

Виталий Кличко сообщил:

в 10:23 – ради безопасности максимально оставаться дома или в укрытиях;

Мы защищаем наш город;

Мы защищаем наш город; в 10:25 – метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет;

в 13:03 – диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистические. Как только видите такое, сразу обратитесь в полицию.

Мэр Киева заявил, что для более эффективной обороны столицы и безопасности людей 26 февраля в 17 часов начинается комендантский час.

он будет действовать с 17:00 до 08:00;

такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага,

– заявил Кличко.

Мэр попросил с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.