Украинские защитники возле Берестейской уничтожили танк. А также – 2 грузовика врага.

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"Все спокойно, всех положили", – говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

В столице продолжаются активные бои. Поэтому в МВД попросили киевлян оставаться дома.

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Полный текст публикации:

На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили.