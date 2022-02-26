Согласно УНИАН , ранее была информация о боях в этом районе.

Обратите внимание Нападение на воинскую часть в Киеве отбили

У Киеве изнутри закрыли станцию ​​метро "Политехнический институт" на герметичные затворы. Это значит, что извне туда попасть пока невозможно. Эту информацию дали люди, находящиеся внутри этой станции метро.

Следует заметить, что этой ночью Вооруженные силы Украины активно проводили операцию по освобождению столицы от диверсионно-разведывательных групп. По состоянию на 5:19 утра 26 февраля в СНБО заявили, что ситуация в Киеве под контролем.