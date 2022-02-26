Кияни та військові всіма силами зупиняють російських бійців. Уночі проти 26 лютого в столиці почалися важкі бої, передає 24 канал.

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Зупиняємо орду як можемо, ситуація в Києві під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва,

– запевнив Данілов.

Зауважимо, Українські захисники обороняють Київ від ворога у кількох місцях – у районі Нивок, Берестейської, Шулявки та Солом'янки. Запеклі бої тривають і під Васильковим, адже там ворог намагається висадити свій десант.

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