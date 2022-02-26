На відео з місця події видно, що російські військові ведуть обстріли з залпового вогню. Снаряди пролітають біля житлових будинків.

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Зауважимо, агресора атакував одну із військових частин Києва, що розташована на проспекті Перемоги. На щастя, наші воїни відбили атаку.

Українські захисники обороняють Київ від ворога одразу у кількох місцях – у районі Нивок, Берестейської, Шулявки та Солом'янки. Там було чути багато вибухів. Проспект Перемоги охопили вогонь та дим.

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