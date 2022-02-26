На видео с места происшествия видно, что российские военные ведут обстрелы из залпового огня. Снаряды пролетают у жилых домов.

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Заметим, агрессора атаковал одну из воинских частей Киева, расположенную на проспекте Победы. К счастью, наши воины отразили атаку.

Украинские защитники защищают Киев от врага сразу в нескольких местах – в районе Нивок, Берестейской, Шулявки и Соломянки. Там было слышно много взрывов. Проспект Победы охватили огонь и дым.

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