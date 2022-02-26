Украинские защитники пытаются противостоять агрессору. О ситуации рассказала мэр города Наталья Баласинович в прямом эфире телеканала "Рада".

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Сейчас в Василькове ведутся ожесточенные бои. Горжусь нашими друзьями, 40 бригадой и нашими ПВО-шниками, которые уничтожили вражеский самолет с десантом нашего врага и вражеский вертолет,

– рассказала Баласинович .

К сожалению, россияне пока не хотят отступать и приносят за собой все большее количество разрушений. Обломки самолета упали на территорию родного селения Баласинович.

В общем, очень горячая ситуация на улице Декабристов – это центральная улица города.

Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет ожесточенные бои, к сожалению, с бойцами нашей 40 бригады,

– сообщила она.

Баласинович добавила, что бойцам ВСУ помогала Территориальная оборона Василькова, участвуя во всех битвах. Гражданское население спустилось в укрытие.

Все волнуются, но местные жители уверены, что город устоит, ведь у нас сильные и героические военные.

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