Об инциденте в соцсетях рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Он обнародовал видео, снятое местными жителями.

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Кафиры начали мародерства

Российские кафиры понемногу мародерят в Мелитополе.

– подписал видео Цаплиенко.

На кадрах видно, что двое мужчин в военной форме выносят пакеты то ли из магазина, то ли из общепита. После этого они быстро убегают.

Отметим, что первые бои за Мелитополь начались еще 24 февраля. Сначала русские войска были выбиты с территории города. Однако впоследствии внутрь проникли группы, пытающиеся захватить объекты критической инфраструктуры. По состоянию на 26 февраля город находится в окружении. Рядом с ним продолжаются бои.

Смотрите видео из Мелитополя: