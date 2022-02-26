Про інцидент у соцмережах розповів журналіст Андрій Цаплієнко. Він оприлюднив відео, зняте місцевими мешканцями.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Окупанти почали мародерства

Російські окупанти потроху мародерять в Мелітополі,

– підписав відео Цаплієнко.

На кадрах видно, що двоє чоловіків у військовій формі виносять пакети чи то з магазину, чи з закладу громадського харчування. Після цього вони швидко втікають.

Зазначимо, що перші бої за Мелітополь почались ще 24 лютого. Спочатку російські війська вибили з території міста. Проте згодом всередину проникли групи, які намагаються захопити об'єкти критичної інфраструктури. Станом на 26 лютого місто перебуває в оточенні. Поруч з ним тривають бої

Дивіться відео з Мелітополя:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.