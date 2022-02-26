Раніше російські війська вибили з території міста, але потім всередину проникли групи, які намагаються захопити об'єкти критичної інфраструктури.
Раніше Миколаїв почали бомбардувати російські війська
Про це близько 22:00 повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.
Мелітополь перебуває в оточенні. Спочатку, як ви знаєте, зайшли російські війська, а потім вони були відбиті українськими частинами. На цей час напівоточення російських військ відбувається. Поруч з містом ідуть бої,
– розповів він.
Старух повідомив, що у місто зайшли невеличкі групи російських агресорів, які намагалися почергово захоплювати критичні інфраструктурні об'єкти міста.
Тим часом основна колона агресорів обійшла Мелітополь з півдня і на пів дорозі до Бердянська стоїть у полі.
На щастя окупаційні війська не досягли Бердянська і навіть Приморська. Там українська влада. Щодо Енергодару – там оголошені сирени, безпосередньо була загроза удару по місту,
– додав Старух.
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