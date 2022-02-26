Ранее российские войска были выбиты с территории города, но затем внутрь проникли группы, пытающиеся захватить объекты критической инфраструктуры.

Ранее Николаев начали бомбить российские войска

Об этом около 22:00 сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

Мелитополь находится в окружении. Сначала, как вы знаете, зашли российские войска, а затем они были отбиты украинскими частями. В настоящее время полуокружение российских войск происходит. Рядом с городом идут бои,

– рассказал он.

Старух сообщил, что в город зашли небольшие группы российских агрессоров, которые пытались поочередно захватывать критические инфраструктурные объекты города.

Тем временем основная колонна агрессоров обошла Мелитополь с юга и на полпути в Бердянск стоит в поле.

К счастью, оккупационные войска не достигли Бердянска и даже Приморска. Там украинская власть. По Энергодару – там объявлены сирены, непосредственно была угроза удара по городу,

– добавил Старух.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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