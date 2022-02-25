Виталий Ким добавил, что в Николаеве обстреливают военную инфраструктуру, в частности Кульбакино, аэропорт, Херсонское шоссе и другие объекты.
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По его словам, есть вероятность ночного обстрела.
Есть вероятность обстрела, но позже, потому что наша область находится в состоянии воздушной тревоги,
– написал глава Николаевской ОГА.
Обращение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима:
Добавим, что в Николаеве сейчас напряженная ситуация. В городе горят топливные составы локомотивного депо.
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