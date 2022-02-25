Об этом сообщило издание "Суспільне Миколаїв" со ссылкой на работников железной дороги.

Обратите внимание Российские ракеты нанесли удары по объектам ГПСУ в Одесской и Николаевской областях

О ситуации в городе рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Что известно о ситуации в Николаеве

Вечером 25 февраля российские оккупанты атаковали с воздуха аэродром Кульбакино. В городе объявили воздушную тревогу.

Известно, что примерно в 22:00 жители всех районов города услышали мощный взрыв, после чего раздавались сирены.

Обращение председателя Николаевской ОГА: смотрите видео

По информации очевидцев, от удара разлетелись окна домов в Широкой балке. В Корабельном районе видели зарево.

Позже выяснили, что на аэродроме Кульбакино начался пожар. В Николаеве объявили воздушную тревогу.