Повреждены несколько постов технического наблюдения.
К теме Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву
В ГПСУ сообщили, что в 4:25 враг нанес удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.
Появилось последнее видео с украинскими героями на острове Змеиный. Они не сдались врагу в бою за родную землю. Видео – смотрите тут.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости!
Текст публикации Госпогранслужбы:
Ракетными обстрелами враг продолжает уничтожать пограничную инфраструктуру. Сегодня российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях.
Повреждены несколько постов технического наблюдения. Напомним, что также сегодня в 4.25 враг нанес удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.