Повреждены несколько постов технического наблюдения.

К теме Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву

В ГПСУ сообщили, что в 4:25 враг нанес удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.

Появилось последнее видео с украинскими героями на острове Змеиный. Они не сдались врагу в бою за родную землю. Видео – смотрите тут.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости!

Текст публикации Госпогранслужбы:

Ракетными обстрелами враг продолжает уничтожать пограничную инфраструктуру. Сегодня российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях.

Повреждены несколько постов технического наблюдения. Напомним, что также сегодня в 4.25 враг нанес удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.