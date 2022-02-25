Пошкоджені кілька постів технічного спостереження.

До теми Російські окупанти запустили ракети по Києву

У ДПСУ повідомили, що о 4:25 ворог наніс удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що у Запорізькій області.

З'явилося останнє відео з українськими героями на острові Зміїній. Вони не здалися ворогові у загинули в бою за рідну землю. Відео – дивіться тут.

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Текст публікації Держприкордонслужби:

Ракетними обстрілами ворог продовжує нищити прикордонну інфраструктуру. Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об’єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.

Пошкоджені кілька постів технічного спостереження. Нагадаємо, що також сьогодні о 4.25 ворог наніс удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що у Запорізькій області.