За даними джерел 24 каналу в Офісі президента, йдеться про ракетну атаку. Мешканці столиці кажуть, що чують роботу ППО.

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За кілька хвилин до сповіщення про обстріл жителі столиці почули серйозні вибухи в районі ТЕЦ-6.

ТЕЦ-6 працює у звичному режимі

Майже одразу після вимкнення сирен у низці телеграм-спільнот з'явилася інформація нібито від Віталія Кличка про те, що російські окупанти знищили київську ТЕЦ. При цьому номер теплоелектроцентралі мер буцімто не назвав.

Жителі Троєщини стверджують, що з ТЕЦ-6 працює. Те ж саме кажуть у ДСНС Києва.

Згідно з повідомленням рятувальників, поруч з ТЕЦ працювали українські "Піони", які гатили по окупантах. Саме підприємство працює у штатному режимі.

Ракети по Києву, на щастя, не ударили.

Ворог біля Києва

Як зазначив мер столиці Віталій Кличко, станом на вечір 25 лютого ситуація на фронті є вкрай напруженою, оскільки окупанти майже впритул підійшли до міста.

Крім того, очільник Києва передрік важку ніч та закликав жителів бути пильними. Мешканців багатоповерхівок Кличко попросив перевірити дахи на наявність міток для авіації та наведення ракет. У випадку появи підозрілих відміток люди мають негайно засипати їх землею або закрити дошками та повідомити поліцію або муніципальну дружину.

Також у Києві можуть вимкнути світло.