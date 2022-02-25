По данным источников 24 канала в офисе президента, речь идет о ракетной атаке. Жители столицы говорят, что слышат работу ПВО.

Смотрите также Враг нанес точечные удары по аэродрому в Миргороде

За несколько минут до оповещения об обстреле жители столицы услышали серьезные взрывы в районе ТЭЦ-6.

Оккупанты уничтожили киевскую ТЭЦ

Почти сразу после включения сирен в ряде телеграм-сообществ появилась информация якобы от Виталия Кличко о том, что российские оккупанты уничтожили киевскую ТЭЦ. При этом номер теплоэлектроцентрали мэр якобы не назвал.

Жители Троещины утверждают, что ТЭЦ-6 работает. То же самое говорят в ГСЧС Киева.

Согласно сообщению спасателей, рядом с ТЭЦ работали украинские "Пионы", которые били по оккупантах. Само предприятие работает в штатном режиме.

новость дополняется