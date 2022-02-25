Соответствующие кадры обнародовали в сети. Украинские пограничники 24 февраля дали отпор врагу и гордо пошли на верную смерть.

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Последнее видео пограничников со Змеиного

На видео слышно, как вражеский российский корабль предлагал гарнизону Змеиного сдаться. Наши защитники, конечно, на такое не согласились: врага послали как можно дальше.

"Вот так мы здесь и живем, на острове Змеином", – сказал один из защитников. После этого начался ракетно-артиллерийский удар. К сожалению, погибли все 13 украинских пограничников.

"Все пограничники героически погибли. Но не уступили", – подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский. Он предоставит им звание Героя Украины посмертно.

Украинские защитники на Змеином: смотрите видео

Украинцы отказались сдаваться врагу: смотрите видео