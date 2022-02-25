Віталій Кім додав, що у Миколаєві обстрілюють військову інфраструктуру, зокрема Кульбакіно, аеропорт, Херсонське шосе та інші об’єкти.
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За його словами, є ймовірність нічого обстрілу.
Є ймовірність обстрілу, але пізніше, бо наша область перебуває в стані повітряної тривоги, – написав голова Миколаївської ОДА.
Звернення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма:
Додамо, що у Миколаєві наразі напружена ситуація. У місті горять паливні склади локомотивного депо.
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