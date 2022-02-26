Українські захисники намагаються протистояти агресору. Про ситуацію розповіла мер міста Наталія Баласинович у прямому ефірі телеканалу "Рада".

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Зараз у Василькові ведуться запеклі бої. Пишаюсь нашими друзями, 40 бригадою і нашими ППО-шниками, які знищили ворожий літак з десантом нашого ворога і ворожий вертоліт,

– розповіла Баласинович.

На жаль, росіяни поки що не хочуть відступати й приносять за собою все більше руйнувань. Уламки літака впали на територію рідного селища Баласинович.

Загалом дуже гаряча ситуація на вулиці Декабристів – це центральна вулиця міста.

Висадилось у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої, на жаль, з бійцями нашої 40 бригади,

– повідомила вона.

Баласинович додала, що бійцям ЗСУ допомагала Територіальна оборона Василькова, приймаючи участь у всіх битвах.

Цивільне населення спустилося в укриття. Всі хвилюються, але місцеві жителі переконані, що місто вистоїть, адже у нас сильні та героїчні військові.

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