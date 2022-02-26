Киевляне и военные всеми силами останавливают российских бойцов. В ночь на 26 февраля в столице начались тяжелые бои.
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Останавливаем орду как можем, ситуация в Киеве под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева,
– заверил Данилов.
Заметим, украинские защитники обороняют Киев от врага в нескольких местах – в районе Нивок, Брестской, Шулявки и Соломенки. Ожесточенные бои продолжаются и под Васильковым, ведь там враг пытается высадить свой десант.
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