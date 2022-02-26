Раніше у Василькові українські військові збили російський вертоліт і штурмовик Су-25. Крім того, знищили 2 гвинтокрили агресора.

До теми Мер Василькова повідомила про обстріли аеродрому

Росія намагається висадити десант із повітря у Василькові

У Василькові наразі тривають активні бої. Повітряні сили ЗСУ всіляко намагаються завадити намірам агресора.

Зокрема, приблизно о 0:30 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив його.

Щоправда, росіяни все ж не полишають планів висадити сюди десант із повітря.

Росія здійснює атаку на Київську область: коротко

  • Ще 24 лютого російські війська увійшли на територію Київщині. Сталося це після того, як Путін оголосив війну проти України. Називає агресор це "військовою операцією в Україні задля допомоги фейковим республікам на Донбасі"
  • Одразу під удар потрапили військові об'єкти. Найбільше постраждали Бровари – внаслідок ракетних атак загинули 6 людей, ще 12 осіб зазнали поранень.
  • Крім того, у Гостомелі окупанти захопили та знищили аеродром.
  • Під ранок 25 лютого почалися обстріли Києва, щоправда українській системі ПВО вдалося перехопити та знищити російський безпілотник. Однак, внаслідок удару в Деснянському районі спалахнула багатоповерхівка. За деякий час будинок почав руйнуватися.
  • Вже у день російські бойові машини увійшли до української столиці. Їхня мета – захопити урядовий квартал і поставити до влади своїх маріонеток.
  • Також у Києві діють диверсанти, перевдягнені у форму ЗМУ. Кількох таких бойовиків уже знешкодили.
  • Зараз у столиці діє комендантська година. Дуже часто в місті лунають сирени, сповіщаючи про повітряну тривогу.