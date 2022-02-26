Про успіхи наших військовим розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він був дуже лаконічним.

Важливо Помста за Луганськ: Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом біля Василькова

Гвинтокрили – гаплик, – Арахамія

Васильків: два російських гвинтокрила – гаплик,

– написав нардеп.

Наразі під Васильковим триває бій: російські десантники пробують висадитись з повітря. Раніше українські сили змогли знищити тут штурмовик Су-25. ППО спрацювало і по Іл-76. У цьому літаку були десантники Росії.

Збили винищувач противника Су-25. Це сталось під Калинівкою, що на Вінниччині.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!