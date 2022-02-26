Про успіхи наших військовим розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він був дуже лаконічним.
Важливо Помста за Луганськ: Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом біля Василькова
Гвинтокрили – гаплик, – Арахамія
Васильків: два російських гвинтокрила – гаплик,
– написав нардеп.
Наразі під Васильковим триває бій: російські десантники пробують висадитись з повітря. Раніше українські сили змогли знищити тут штурмовик Су-25. ППО спрацювало і по Іл-76. У цьому літаку були десантники Росії.
Збили винищувач противника Су-25. Це сталось під Калинівкою, що на Вінниччині.