Об успехах наших военных рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он был очень лаконичен.
Важно Месть за Луганск: Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом возле Василькова
Вертолёты – конец, – Арахамия
Васильков: два российских вертолета – конец,
– написал нардеп.
Сейчас под Васильковым идет бой: российские десантники пытаются высадиться из воздуха. Ранее украинские силы смогли уничтожить здесь штурмовик Су-25. ПВО сработало и по Ил-76. На этом самолете были десантники России.
Сбили истребитель противника Су-25. Это произошло под Калиновкой Винницкой области.
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