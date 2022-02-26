Об успехах наших военных рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он был очень лаконичен.

Важно Месть за Луганск: Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом возле Василькова

Вертолёты – конец, – Арахамия

Васильков: два российских вертолета – конец,

– написал нардеп.

Сейчас под Васильковым идет бой: российские десантники пытаются высадиться из воздуха. Ранее украинские силы смогли уничтожить здесь штурмовик Су-25. ПВО сработало и по Ил-76. На этом самолете были десантники России.

Сбили истребитель противника Су-25. Это произошло под Калиновкой Винницкой области.

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