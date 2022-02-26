Об этом сообщили 26 февраля в 00:52. Обломки сбитого самолета с оккупантами упали вблизи села Калиновка.
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"Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!", – написали в Вооруженных силах Украины.
Детали сбития самолета
Российский самолет успешно атаковал и сбил украинский истребитель Су-27. Пока нет информации о точном количестве мертвых оккупантов.
Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха! Слава украинским пилотам!,
– написали в командовании Воздушных сил.