Об этом сообщили 26 февраля в 00:52. Обломки сбитого самолета с оккупантами упали вблизи села Калиновка.

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"Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!", – написали в Вооруженных силах Украины.

Справка. В первый год войны России с Украиной, 14 июня 2014 года, диверсионная группа "Вагнер" сбила украинский Ил-76 недалеко от Луганска. Из-за обстрела погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Детали сбития самолета

Российский самолет успешно атаковал и сбил украинский истребитель Су-27. Пока нет информации о точном количестве мертвых оккупантов.

Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха! Слава украинским пилотам!,

– написали в командовании Воздушных сил.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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