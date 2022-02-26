Про це повідомили 26 лютого о 00:52. Уламки збитого літака з окупантами впали поблизу села Калинівка.
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"Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", – написали у Збройних силах України.
Деталі збиття літака
Російського літака успішно атакував і збив український винищувач Су-27. Наразі немає інформації про точну кількість мертвих окупантів.
Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським пілотам!,
– написали у командуванні повітряних сил.