Ранее в Василькове украинские военные сбили российский вертолет и штурмовик Су-25. Кроме того, уничтожили 2 вертолета агрессора.
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Россия пытается высадить десант с воздуха в Василькове
В Василькове сейчас продолжаются активные бои. Воздушные силы ВСУ всячески пытаются помешать намерениям агрессора.
В частности, примерно в 0:30 26 февраля украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД и уничтожил его.
Правда, россияне все же не оставляют планов высадить сюда десант с воздуха.
Россия осуществляет атаку на Киевскую область: коротко
- Еще 24 февраля российские войска вошли на территорию Киевской области. Произошло это после того, как Путин объявил войну против Украины. Называет агрессор это "военной операцией в Украине для помощи фейковым республикам на Донбассе"
- Сразу под удар попали военные объекты. Больше всего пострадали Бровары – в результате ракетных атак погибли 6 человек, еще 12 человек получили ранения.
- Кроме того, в Гостомеле оккупанты захватили и уничтожили аэродром.
- Под утро 25 февраля начались обстрелы Киева, правда украинской системе ПВО удалось перехватить и уничтожить российский беспилотник. Однако, в результате удара в Деснянском районе вспыхнула многоэтажка. Через некоторое время дом начал разрушаться.
- Уже днем российские боевые машины вошли в украинскую столицу. Их цель – захватить правительственный квартал и поставить у власти своих марионеток.
- Также в Киеве действуют диверсанты, переодетые в форму ВСУ. Нескольких таких боевиков уже обезвредили.
- Сейчас в столице действует комендантский час. Очень часто в городе раздаются сирены, оповещая о воздушной тревоге.