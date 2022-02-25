Кроме боев в городе, на взлетную полосу пытались высадиться российские воздушные десанты, но теперь они не смогут этого сделать.
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Впрочем, теперь противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.
Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев,
– говорится в сообщении.
Как подготовиться дома в случае нападения / Инфографика 24 канала