Окрім боїв у місті, на злітну смугу намагалися висадитися російські повітряні десанти, але тепер вони не зможуть цього зробити.
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Втім, тепер противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.
Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ,
– йдеться в повідомленні.
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