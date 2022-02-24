В результате ракетных ударов погибли 6 человек. Еще 12 граждан получили ранения. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
Ранее Россия совершила авиаудар по военному городку под Броварами: есть погибший и потерпевшие
Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, находящиеся в Броварах. Сейчас по моей информации, 6 погибли, 12 ранены,
– сообщил мэр.
Раненых доставили в больницы. Об их состоянии пока не сообщали.
Что известно о ситуации в Броварах:
- Российские войска совершили воздушную атаку на военный объект в Броварах.
- Оккупанты нанесли авиаудара крылатыми ракетами, предварительно – "Калибр".
- Выезд из столицы открыт, но въезд на территорию Киева закрывают.