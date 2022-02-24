Внаслідок ракетних ударів загинули 6 людей. Ще 12 громадян поранено. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Раніше Росія здійснила авіаудар по військовому містечку під Броварами: є загиблий і потерпілі

Розпочалося все з 5-ї ранку, були обстріляні дві військові частини, які знаходяться в Броварах. Зараз за моєю інформацією, 6 загинули, 12 поранені,

– повідомив мер.

Поранених доставили до лікарень. Про їхній стан наразі не повідомляли.

Що відомо про ситуацію в Броварах:

Російські війська здійснили повітряну атаку на військовий об'єкт у Броварах.

Окупанти завдали авіаудару крилатими ракетами, попередньо – "Калібр".

Виїзд зі столиці відкритий, але в'їзд на територію Києва закривають.