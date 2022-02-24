За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, відомо про руйнування. Також він повідомив про загиблого і потерпілих.
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Авіаудар Росії по військовому містечку під Броварами: що відомо
- Під час авіаудару згоріла будівля.
- У чотириповерховому будинку частково пошкоджено 3 і 4 поверхи.
- Військові проводять евакуацію, працює ДСНС.
- За попередньою інформацією, є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих.
Більш детальну інформацію Геращенко пообіцяв надати згодом.
Напад Росії на Україну: головне
Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.
Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горять аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.
З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.
"Українські війська відбивають повітряний напад Росії. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності", – наголосили у Генштабі.
Текст публікації Антона Геращенка:
Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.