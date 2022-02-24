Серед ночі 24 лютого агресор почав напад на Україну. Російські війська атакували низку об'єктів у різних українських містах. Велика кількість вибухів пролунала в Києві та Київській області.

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Стало відомо про обстріли аеродрому у Василькові. Про це заявила мер міста – Наталія Баласинович. Вона зазначила, що наразі точно не відомо, з чого саме велись обстріли.

"Зберігайте спокій, зараз обстрілюють лише військові об'єкти. Не панікуйте, будьте якомога далі від військових частин. Всі ви маєте карту укриттів. Користуйтесь ними. Я буду писати тут. З нами Бог", – написала в дописі Баласинович.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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