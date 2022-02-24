Среди ночи 24 февраля агрессор начал нападение на Украину. Российские войска атаковали ряд объектов в разных украинских городах. Большое количество взрывов прогремело в Киеве и Киевской области.

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Стало известно об обстрелах аэродрома в Василькове. Об этом заявила мэр города – Наталья Баласинович. Она отметила, что пока точно не известно, из чего именно велись обстрелы.

"Сохраняйте спокойствие, сейчас обстреливают только военные объекты. Не паникуйте, будьте как можно дальше от воинских частей. Все вы имеете карту укрытий. Пользуйтесь ими. Я буду писать здесь. С нами Бог", – написала в заметке Баласинович.