Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Івано-Франківську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту.

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Очевидці повідомляють про пожежу. На місце пожежі виїхали працівники ДСНС.



У Херсоні також горить аеропорт.



У соцмереж місцеві мешканці пишуть, що по всій Херсонщині чути вибухи, зокрема в районі Олешок, Херсоні, Нової Каховки, Новотроїцька.

Волонтер з Нової Каховки Сергій Цигипа на своїй сторінці у фейсбуці написав, що ймовірно ворог обстрілює військові частини з ПВО.

До слова, Володимир Зеленський закликав наших громадян бути спокійними та залишатися вдома. "Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!", – підсумував глава держави.