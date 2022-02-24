Глава держави запевнив, що українська армія працює, наголосивши, що роботу веде весь спектр оборони нашої країни. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, пише 24 канал.

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Сьогодні від кожного з вас (громадян України – 24 канал) потрібен спокій. По можливості залишаєтеся вдома,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що разом із Радою нацбезпеки та Кабінетом Міністрів постійно перебуватиме на зв'язку. Президент пообіцяв незабаром знову записати звернення до українського народу.

"Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!", – підсумував глава держави.

Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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