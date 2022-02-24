Про це в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили о 7:30 ранку 24 лютого. Росія розпочала інтенсивні обстріли наших підрозділів на Сході о 5 ранку.

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Як зазначили у Генштабі, росіяни нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Також під ракетні обстріли потрапили військові об'єкти Збройних сил України.

Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована,

– наголосили у Генштабі.

Країна-агресорка розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Крім того, у Генштабі спростували інформацію щодо десантування російських військ в Одесі.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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