Про це в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили о 7:30 ранку 24 лютого. Росія розпочала інтенсивні обстріли наших підрозділів на Сході о 5 ранку.
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Як зазначили у Генштабі, росіяни нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Також під ракетні обстріли потрапили військові об'єкти Збройних сил України.
Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована,
– наголосили у Генштабі.
Країна-агресорка розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.
Крім того, у Генштабі спростували інформацію щодо десантування російських військ в Одесі.