Киевлян просят сохранять спокойствие, быть бдительными и осторожными. Если прямо сейчас кто-то в укрытии, то не надо его оставлять.

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Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Укройтесь в закрытом помещении, например, в ванне, и прикройтесь чем-то, что помешает ранению от обломков от пуль,

– объясняют в МВД.

Если человек слышит сирену, то есть сигнал "Воздушная тревога", то надо немедленно идти к ближайшему укрытию.