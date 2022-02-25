Соответствующую информацию обнародовали в Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили 25 февраля – день после того, как Россия напала на Украину.

Заметьте Командование медицинских сил ВСУ еще раз напоминает о необходимости крови для военных

Центр крови в Киеве будет работать круглосуточно

Ежедневно с 8: 00 до 18: 00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты. Такое решение было принято для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений,

– сообщили в центре крови.

Там рассказали только 24 февраля, в день, когда Россия напала на Украину, в пункты забора крови пришло 494 жителя столицы. Это почти втрое больше, чем в среднем обычно.

Будут работать два пункта сбора крови

Из-за перехода на круглосуточный режим работы будут работать 2 пункта забора крови работать с 8 до 18 часов по адресам:

улица Максима Берлинского, 12;

улица Петра Запорожца, 26.

Дополнительная информация по телефонам:

093-158-47-55 – улица Петра Запорожца, 26;

093-199-34-16 – улица Берлинского, 12.

Стать донором может любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.

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