Соответствующую информацию обнародовали в Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили 25 февраля – день после того, как Россия напала на Украину.
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Центр крови в Киеве будет работать круглосуточно
Ежедневно с 8: 00 до 18: 00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты. Такое решение было принято для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений,
– сообщили в центре крови.
Там рассказали только 24 февраля, в день, когда Россия напала на Украину, в пункты забора крови пришло 494 жителя столицы. Это почти втрое больше, чем в среднем обычно.
Будут работать два пункта сбора крови
Из-за перехода на круглосуточный режим работы будут работать 2 пункта забора крови работать с 8 до 18 часов по адресам:
- улица Максима Берлинского, 12;
- улица Петра Запорожца, 26.
Дополнительная информация по телефонам:
- 093-158-47-55 – улица Петра Запорожца, 26;
- 093-199-34-16 – улица Берлинского, 12.
Стать донором может любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.